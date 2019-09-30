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Власть

Профсоюзам напомнили, чем они должны заниматься

Профсоюзы забыли, что их основная функция — не распределять путевки, а защищать права трудящихся. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению во время обсуждения поправок в закон о профсоюзах заявила депутат Евгения Строкова.

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Она отметила, что предлагаемый законопроект ограничит свободу организаций и профсоюзов.

«Я считаю, нам не надо позориться перед всем миром. С одной стороны, мы подписываем концепции с той же Международной организацией труда, а с другой — принимаем законы, их нарушающие», — сказала нардеп.

По словам Евгении Строковой, вторая глава убивает самостоятельность организаций. «Потому что идет регламентация, какие должны быть уставы. Но каждый профсоюз имеет право разрабатывать свой устав», — подчеркнула она.

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«И в конечном итоге мы создаем вертикальную власть, еще хуже будет. Ни в одной из статей не видно, что финансовая деятельность будет прозрачной. Для чего это делается? Чтобы была полугосударственная структура? Зачем, вообще, эти объединения?» — спросила депутат.

Евгения Строкова заметила, что профсоюзы должны быть индикаторами того, что неправильно происходит в организациях. «После принятия закона они будут еще тише плясать под дудку госорганов», — добавила она.

В то же время парламентарий сообщила, что, хотя и не поддерживает предлагаемые изменения, это не снимает обвинений, что профсоюзные деятели создали комфортную среду и забыли о том, чем должен заниматься профсоюз.
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