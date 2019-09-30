Закон о профсоюзах доработают, а потом вынесут на рассмотрение Жогорку Кенеша

Закон о профсоюзах рассмотрят на палате Жогорку Кенеша. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

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После обсуждения проекта заместитель председателя Федерации профсоюзов Рысгуль Бабаева попросила не принимать закон во втором чтении, чтобы доработать его с отделами Жогорку Кенеша.

Ее поддержал депутат Садык Шер-Нияз.

«Это скандальный законопроект получился, мы и так сдерживали его. Я вижу один выход — не торопиться со вторым чтением, а внести через две-три недели на рассмотрение палаты. За это время профсоюзы с депутатами и отделами проработают его», — отметил он.

Комитет проголосовал за направление вопроса на палату.