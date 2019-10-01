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Власть

Закон о профсоюзах. Депутат предлагает провести общественные слушания

Необходимо провести общественные слушания по закону о профсоюзах, чтобы не принимать документ с таким большим запасом рисков. Об этом 24.kg сообщила председатель парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко.

По ее словам, законопроект поднял всю «тину со дна» и обнажил плачевность ситуации с состоянием организации, которая должна защищать права трудящихся. Она добавила, что профсоюзам необходима реформа, но предлагаемая редакция закона не решает проблемы профсоюзов и закладывает риски «убить свободу» первичных ячеек, усилив влияние центрального аппарата.

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«В нынешнем виде профсоюзы не удовлетворяют новым требованиям и ожиданиям работников ни по защите их прав, ни по обеспечению равного, прозрачного и справедливого отдыха и оздоровления трудящихся. Но в предлагаемой редакции есть прямые противоречия Конституции и праву обращаться в суды», — отметила депутат.

Наталья Никитенко добавила, что в документе видит риски передела профсоюзной собственности.

«Она, конечно, в плохом состоянии, нуждается в инвестировании, но вряд ли усиление роли центрального аппарата и непрозрачность способствуют улучшению состояния пансионатов, гостиницы «Иссык-Куль» и других объектов. Скорее всего, могут быть риски продажи собственности в целях якобы инвестирования, а насколько это будет прозрачным, остается под вопросом. Страна не раз сталкивалась с «прихватизацией», — поделилась она опасениями.
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