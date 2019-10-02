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Власть

Закон о профсоюзах вызвал жаркие споры в Жогорку Кенеше

В парламенте продолжают обсуждать законопроект «О профсоюзах». Вокруг документа разгорелись жаркие споры.

Часть народных избранников требует вернуть документ на доработку в режиме второго чтения и упрекает авторов в лоббировании. Разработчики же утверждают, что хотят только прозрачности от ФПК, и напоминают: речь идет о ежемесячных отчислениях трудящихся.

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Нардеп Мирлан Жеенчороев сказал, что концепция документа противоречит Конституции. «Федерация профсоюзов — общественное объединение, мы не можем и не должны контролировать его деятельность и требовать отчетности. Это идет вразрез с нормами Основного закона. Мы же не настаиваем, чтобы Союз афганцев или Союз композиторов отчитывался перед нами, и не пытаемся перекроить их уставы», — сказал он.

С ответной репликой выступил Кожобек Рыспаев. «Не сравнивайте федерацию и Союз афганцев. В нашем объединении членские взносы не являются обязательными», — заявил он.

Напомним, профсоюзы требуют доработать документ и отмечают, что законопроект противоречит конвенциям международной охраны труда «О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы», «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров», «О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм», Конституции и Трудовому кодексу.
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