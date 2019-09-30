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Власть

Не превращайте в базар! В парламенте поругались депутат и глава профсоюза

Рассмотрение Закона «О профессиональных союзах» на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению привело к перепалке между депутатом ЖК Кожобеком Рыспаевым и председателем Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдаром Таджибаевым.

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В своем выступлении нардеп отметил, что Эльдар Таджибаев получает 240 тысяч сомов в месяц.

Однако последний опроверг эти слова. Эльдар Таджибаев добавил, что 70 процентов собираемых сборов остается в первичных профсоюзных организациях. Они идут на проведение семинаров, мероприятия по охране труда, приобретение методических материалов, матпомощь, распределение путевок. Председатель профсоюза заметил, что в 9 тысячах первичных организаций в штате работает не более 200 человек.

«Профсоюзы не подотчетны ни ЖК, ни правительству, никому, кроме своих членов на общем собрании. То же касается заработной платы профсоюзным работникам. Все индивидуально, решается коллегиально, у нас устанавливает президиум», — подчеркнул Эльдар Таджибаев.

Он заявил: если Кожобек Рыспаев сможет доказать, что его зарплата составляет 240 тысяч сомов, он завтра напишет заявление и уйдет с поста председателя.

«Но если я докажу, что она намного меньше, тогда вы дайте обязательство, что в следующий созыв не будете избираться», — сказал председатель профсоюза.

Депутаты стали возражать.

Садык Шер-Нияз предложил не превращать заседание в базар. «Если на каждое слово будем так реагировать, что получится? Просто переругаемся», — заключил он.
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