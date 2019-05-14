Защита трудящихся по-депутатски. Зачем профсоюзы хотят сделать карманными?

Депутаты Жогорку Кенеша озаботились судьбой профессиональных союзов, выступив с инициативой внести коррективы в действующее законодательство. Проект документа тотчас вызвал волну негатива у представителей профсоюзов. Они считают, что депутаты хотят сделать профсоюзы послушными, чтобы в дальнейшем изменить и трудовое законодательство.

Чего хотят депутаты

С 12 апреля 2019 года на общественном обсуждении находится проект закона о профессиональных союзах. Инициаторами документа выступили Данияр Толонов, Гульшат Асылбаева, Мирлан Бакиров и Таалайбек Масабиров. Парламентарии считают, что социально-экономическое состояние общества и правовые реалии показывают необходимость в дальнейшем совершенствовании законодательства о профессиональных союзах.

«Анализ работы профсоюзов показал наличие ряда проблем в их деятельности. В частности, это отсутствие единой политики в деятельности профсоюзов, системной работы республиканского объединения с отраслевыми, региональными и локальными профсоюзами, ответственности профсоюзов и его членов за принимаемые решения, единых требований к уставу профессионального союза и четких законодательно обозначенных прав и обязанностей профессиональных союзов», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Депутаты предлагают закрепить обязательные требования к уставу профсоюза (организационная структура и порядок формирования профсоюза, порядок участия в качестве членской организации и т. д.), конкретизировать права профсоюзов, установить их обязанности.

Но самое главное, в документе прописывается, что Федерация профсоюзов — республиканское объединение профсоюзных организаций. Именно она будет являться единственным полномочным представителем работников, членских организаций в социальном партнерстве с правительством страны. При этом в составе федерации должно быть более половины зарегистрированных отраслевых (межотраслевых) профсоюзных объединений.

«Законопроект направлен на повышение эффективности деятельности профсоюзных организаций по представлению и защите интересов работников, предупреждению социально-трудовых конфликтов», — уверены депутаты.

Профсоюзы станут карманными

А вот сами представители профсоюзов выступают категорически против законопроекта. Они считают, что он был подготовлен без участия и без учета мнения профессиональных союзов, деятельность которых он непосредственно будет регулировать. В случае принятия документа он будет грубо ограничивать права профсоюзов.

По законопроекту все профсоюзы станут структурными подразделениями федерации, а независимых профсоюзов в стране не останется.

«На протяжении последних семи-восьми лет в Кыргызстане происходит активная атака на трудовое законодательство. Были попытки отменить закон об охране труда, изменить Трудовой кодекс и многое другое. Цель нового законопроекта — сделать профсоюзы ведомыми, послушными, чтобы в дальнейшем изменить трудовое законодательство», — уверен председатель Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Еще в марте 2019 года издано распоряжение премьер-министра об образовании межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере деятельности профессиональных союзов. Рабочая группа в двухмесячный срок должна была изучить вопрос и внести предложения по совершенствованию законодательства о деятельности профсоюзов.

Рабочая группа практически еще не приступила к работе, но новый закон о профессиональных союзах уже висит на сайте Жогорку Кенеша, его вынесли на общественное обсуждение.

Дело уже дошло до глобального союза промышленных профсоюзов IndustriALL. Организация поддержала требования профсоюзов Кыргызстана и призвала депутатов отозвать спорный законопроект.

«Глобальный союз IndustriALL будет использовать имеющиеся международные инструменты, чтобы помочь нашим членским организациям отозвать этот законопроект как вредный для работников и профсоюзов. Цель законопроекта политическая —поставить под жесткий контроль независимое профсоюзное движение в стране, ввести в профсоюзах централизацию и лишить профсоюзы на отраслевом уровне и на предприятиях какой-либо самостоятельности», — подчеркнул региональный секретарь IndustriALL Вадим Борисов.

Генеральный секретарь глобального союза IndustriAll Вальтер Санчес направил официальное обращение президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

Профсоюзы отмечают, что законопроект противоречит конвенциям международной охраны труда «О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы», «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров», «О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм», а также Конституции и Трудовому кодексу.

Юристы видят риски

Скандальный законопроект изучили и специалисты правовой клиники «Адилет». Они пришли к выводу, что в нынешнем виде законопроект о профессиональных союзах может негативно отразиться на развитии профсоюзной деятельности в Кыргызстане.

Законопроект направлен на формирование централизованного вертикального управления профсоюзной деятельности с усилением полномочий председателя Федерации профсоюзов и рядом других негативных изменений. Правовая клиника «Адилет»

Специалисты также отмечают, что законопроект нарушает основные принципы профсоюзной деятельности, такие как добровольность вступления в профсоюзные организации и их объединения, принцип федерализма и равноправия членских организаций.

Например, законопроектом лиц, обучающихся в учебных заведениях, и пенсионеров лишают права создавать и вступать в профсоюзы. В справке-обосновании при этом нет объяснения, почему принято такое решение. Ограничиваются права профсоюзов самостоятельно определять оргструктуру, а Федерацию профсоюзов наделяют монопольным правом быть единственным полномочным представителем работников в социальном партнерстве с правительством.

Правовая клиника «Адилет» предложила профильному комитету Жогорку Кенеша при рассмотрении законопроекта в первом чтении отклонить его и направить на доработку.

Несмотря на возмущения, инициаторы от своего документа отказываться не собираются. Скандальный документ отзывать не хотят и продолжают обсуждать представители всех сторон.

Один из инициаторов Мирлан Бакиров заявил, что к разработке проекта закона привели постоянные митинги и недовольства со стороны профсоюзов. Не увидел вице-спикер и нарушений при разработке документа.

Профсоюзы в свою очередь тоже настроены решительно. Они намерены добиваться отзыва законопроекта и даже готовы выйти на акции протеста.