19:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

На счету для борьбы с коррупцией 1,4 миллиарда сомов

На 25 июля на Единый депозитный счет для борьбы с коррупцией перечислено 1 миллиард 443 миллиона 636,9 тысячи сомов. Об этом сообщили в Центральном казначействе Министерства финансов.

По его данным, больше всего средств перечислила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями — 757 миллионов 941,2 тысячи сомов. На втором месте — Генеральная прокуратура. Она перевела на счет 427 миллионов 567,6 тысячи сомов. Еще 251 миллион 42,3 тысячи сомов поступило от Государственного комитета национальной безопасности. Меньше всего денег перечислило Министерство внутренних дел — 7 миллионов 85,8 тысячи сомов.

Единый депозитный счет открыт 3 июля 2018 года. На него поступают средства от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.

Напомним, что с Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией на строительство 15 школ и дополнительных корпусов зданий учебных заведений в Чуйской области, Бишкеке и Оше на 2019-й выделено 799,3 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
За 7 месяцев на счет для борьбы с коррупцией поступило 1,05 миллиарда сомов
«Акнет» перевел на единый счет для борьбы с коррупцией еще 64 миллиона сомов
«Акнет» внес 85,6 миллиона сомов на счет для борьбы с коррупцией
В Кыргызстане на счету для борьбы с коррупцией более 568,6 миллиона сомов
Поступления на счет для борьбы с коррупцией. Финпол перевел 4,5 миллиона сомов
В Кыргызстане на счету для борьбы с коррупцией 478,6 миллиона сомов
Счет для борьбы с коррупцией. Финпол перечислил еще 8,8 миллиона сомов
Финпол пополнил счет для борьбы с коррупцией еще на 3,9 миллиона сомов
Счет для борьбы с коррупцией. ГСБЭП перечислила еще 6,5 миллиона сомов
Счет для борьбы с коррупцией. ГКНБ перевел 5,8 миллиона сомов
Популярные новости
Как вырастить миллионера? Девять ошибок в&nbsp;финансовом воспитании детей Как вырастить миллионера? Девять ошибок в финансовом воспитании детей
Дорога Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду. Реальная стоимость и&nbsp;будущее аллеи Раппопорта Дорога Балыкчи — Корумду. Реальная стоимость и будущее аллеи Раппопорта
Кумтор вошел в&nbsp;топ-10 самых малозатратных золоторудных месторождений в&nbsp;мире Кумтор вошел в топ-10 самых малозатратных золоторудных месторождений в мире
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;27&nbsp;июля. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 27 июля. Сколько семья тратит на еду
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!