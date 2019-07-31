На счету для борьбы с коррупцией 1,4 миллиарда сомов

На 25 июля на Единый депозитный счет для борьбы с коррупцией перечислено 1 миллиард 443 миллиона 636,9 тысячи сомов. Об этом сообщили в Центральном казначействе Министерства финансов.

По его данным, больше всего средств перечислила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями — 757 миллионов 941,2 тысячи сомов. На втором месте — Генеральная прокуратура. Она перевела на счет 427 миллионов 567,6 тысячи сомов. Еще 251 миллион 42,3 тысячи сомов поступило от Государственного комитета национальной безопасности. Меньше всего денег перечислило Министерство внутренних дел — 7 миллионов 85,8 тысячи сомов.

Единый депозитный счет открыт 3 июля 2018 года. На него поступают средства от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.

Напомним, что с Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией на строительство 15 школ и дополнительных корпусов зданий учебных заведений в Чуйской области, Бишкеке и Оше на 2019-й выделено 799,3 миллиона сомов.