Депозитный счет, куда поступали средства от борьбы с коррупцией, упразднили

Правительство Кыргызстана отменило действие Единого депозитного счета, который создали два года назад для «учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях». Постановление подписали 22 июня 2020 года.

Кроме того, введен новый порядок зачисления и учета денег от таких нарушений. Теперь они будут поступать непосредственно в соответствующие бюджеты.

В Международном деловом совете напомнили, что действие счета вызывало массу критики и жалоб со стороны бизнеса, которая со временем только возрастала.

Норма о пополнении счета привела к нарушениям закона и коррупционным проявлениям при взаимоотношении с бизнесом. Правоохранительные органы, прикрываясь борьбой с коррупцией, выходили за рамки полномочий и создавали искусственные препоны деятельности бизнеса.

Предприниматели жаловались, что, вместе того чтобы легализовать теневой бизнес, фискальные органы проводили необоснованные проверки добросовестных бизнесменов, штрафовали их и требовали авансовые платежи.

«В течение последних двух лет в нашу ассоциацию поступало все больше обращений от компаний крупного и среднего бизнеса о доначислении налогов по результатам обращений правоохранительных органов в Налоговую службу», — рассказал исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Анализ жалоб показал, что основной причиной доначислений являлась система Единого депозитного счета.

По ней правоохранительные органы имели право получения от 25 до 30 процентов от взысканных средств. В итоге сложилась практика, когда между правоохранительными органами было соревнование, кто соберет больше средств на счете.

«Мы поднимали вопрос на различных площадках, в правительстве, парламенте. В итоге нашли понимание на площадке комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию. Мы проанализировали все статистические данные и убедили руководство страны, что эту систему необходимо менять для улучшения инвестиционного климата и защиты инвестиций», — заметил глава МДС.

Бизнес рад, что к нему прислушались и отменили постановление. Теперь предприниматели надеются, что давление на них уменьшится. В МДС считают отмену Единого депозитного счета примером успешного государственно-частного диалога.