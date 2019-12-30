Цифра дня. 1,9 миллиарда сомов поступило от борьбы с коррупцией

За полтора года на Единый депозитный счет правоохранительных органов поступило 1 миллиард 968,7 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.

Отмечается, что больше всего денег перечислила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (959 миллионов 388 тысяч сомов) и Генеральная прокуратура (328 миллионов 307,4 тысячи сомов). Еще 369 миллионов 54 тысячи сомов поступило от Госкомитета национальной безопасности, 11 миллионов 983,3 тысячи сомов — от Министерства внутренних дел.

Счет открыли для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.