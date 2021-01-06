Правительство создает депозитный счет для поддержки бюджета

Правительство откроет общегосударственный депозитный счет, куда будут поступать средства для поддержки бюджета. Соответствующий проект постановления вынесло на общественное обсуждение Министерство финансов.

В ведомстве подчеркивают: необходимость открыть отдельный счет возникла из-за того, что нужно обеспечить прозрачность зачисления, учета и использования средств. На счет будут поступать деньги от юридических и физических лиц на добровольной основе для поддержки бюджета, а также в рамках мероприятий по экономической амнистии и легализации денежных средств. Сюда же правоохранительные органы будут перечислять средства в рамках погашения ущерба по возбужденным уголовным делам по экономическим и должностным преступлениям.

Отметим, что ранее в Кыргызстане уже действовал счет, куда перечислялись средства от борьбы с коррупцией. Туда поступали средства от правоохранительных органов. Бизнес не раз критиковал идею. Ведь из-за этого между правоохранительными органами было соревнование, кто соберет больше средств на счете. В итоге постановлением правительства в июне 2020 года Единый депозитный счет упразднили.