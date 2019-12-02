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Экономика

На спецсчет для борьбы с коррупцией поступило 1,9 миллиарда сомов

На единый депозитный счет правоохранительных органов с июля 2018 года поступило 1 миллиард 909,7 миллиона сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Больше всего денег перечислили Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (941,5 миллиона сомов) и Генеральная прокуратура (328,3 миллиона сомов). Еще 332,7 миллиона сомов перечислил Госкомитет национальной безопасности и 7 миллионов сомов — Министерство внутренних дел.

Напомним, что счет открыт для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.
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