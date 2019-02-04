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Экономика

«Акнет» перевел на единый счет для борьбы с коррупцией еще 64 миллиона сомов

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями произвела очередной денежный перевод на единый депозитный счет в 64 миллиона 315 тысяч 594,5 сома. Это средства интернет-провайдера ОсОО «Акнет», сообщили 24.kg в пресс-службе ГСБЭП.

Ранее компания перевела на счет 85 миллионов 684 тысячи сомов. На сегодня выявлено и возмещено в бюджет государства налогов, скрытых ОсОО «Акнет», на сумму 150 миллионов сомов.

«Компания работает в штатном режиме, следственные мероприятия ГСБЭП не влияют на работу и качество оказываемых услуг населению. Сейчас служба проводит следственные действия, направленные на полное и объективное расследование уголовного дела», — подчеркнули в ГСБЭП.

С июля 2018 года ГСБЭП перечислила не единый счет для борьбы с коррупцией 435 миллионов 3 тысячи 559 сомов.
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