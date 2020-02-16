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Экономика

Сколько денег поступило от борьбы с коррупцией и куда их потратили

В июле 2018 года в Кыргызстане создали Единый счет, куда поступают средства от борьбы с коррупцией. За их счет в стране хотят решить проблему с нехваткой школ.

Всего на 3 февраля 2020 года на счет поступило 2 миллиарда 73 миллиона 133,7 тысячи сомов.

На счет поступают средства от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.

Кроме того, планировалось, что часть средств с Единого депозитного счета пойдет на стимулирование работы правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что ГКНБ полагалось 25 процентов от перечисленных средств, Генпрокуратуре, МВД и ГСБЭП — по 30 процентов.

На сегодня правоохранительные органы эти средства не получили.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143680/
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