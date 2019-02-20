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Экономика

За 7 месяцев на счет для борьбы с коррупцией поступило 1,05 миллиарда сомов

На 18 февраля 2019 года на счет для борьбы с коррупцией перечислили 1 миллиард 52 миллиона 665 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Больше всего денег перевела Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями — 497 миллионов 916,1 тысячи сомов, Генеральная прокуратура — 357 миллионов 657,7 тысячи сомов. Кроме того, из Госкомитета национальной безопасности на счет поступило 194 миллиона 905,5 тысячи сомов, из Министерства внутренних дел — 2 миллиона 185,6 тысячи сомов.

Напомним, единый депозитный счет открыт 3 июля 2018 года. На него поступают средства от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.
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