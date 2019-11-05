На спецсчет от борьбы с коррупцией поступило 1,6 миллиарда сомов

На Единый депозитный счет правоохранительных органов с июля 2018 года поступило 1 миллиард 668,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что больше всего средств перечислили Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (769 миллионов 92,4 тысячи сомов) и Генеральная прокуратура (597 миллионов 44,9 тысячи). Еще 313 миллионов 291,7 тысячи сомов перевел Госкомитет национальной безопасности, а также 7 миллионов 85,8 тысячи — Министерство внутренних дел.

Напомним, что счет был открыт для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.