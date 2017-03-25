Обновленный личный кабинет отличается от предыдущей версии расширенным набором функций и удобным интерфейсом. Благодаря сервису абоненты О! могут самостоятельно менять тариф, проверять список своих услуг, отключать их или подключать новые, лично контролировать расходы и остаток на счете. Кроме того, сервис позволяет проверять поступления платежей и заказывать в личном кабинете детализацию расходов. Все эти действия абонент может выполнить в любом удобном месте и даже при нулевом балансе, ведь
Мобильный оператор О! постарался сделать так, чтобы их клиентам не пришлось при возникновении любой нештатной ситуации бежать на поиски ближайшего офиса или звонить в
Личный кабинет О! представляет собой страничку на сайте https://lk.o.kg/, где можно осуществлять вход по номеру телефона и заранее придуманному паролю.
Напомним, любой пользователь, обратившийся за