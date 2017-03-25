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Бизнес

Новый личный кабинет от мобильного оператора О! — ваш незаменимый помощник

Мобильный оператор О! обновил личный кабинет, который позволяет абонентам компании управлять своими расходами, выбирать наиболее подходящие тарифы, подключать или отключать услуги.

Обновленный личный кабинет отличается от предыдущей версии расширенным набором функций и удобным интерфейсом. Благодаря сервису абоненты О! могут самостоятельно менять тариф, проверять список своих услуг, отключать их или подключать новые, лично контролировать расходы и остаток на счете. Кроме того, сервис позволяет проверять поступления платежей и заказывать в личном кабинете детализацию расходов. Все эти действия абонент может выполнить в любом удобном месте и даже при нулевом балансе, ведь интернет-трафик при использовании сервиса бесплатный.

Мобильный оператор О! постарался сделать так, чтобы их клиентам не пришлось при возникновении любой нештатной ситуации бежать на поиски ближайшего офиса или звонить в контакт-центр. Теперь большую часть вопросов можно решить через личный кабинет.

Личный кабинет О! представляет собой страничку на сайте https://lk.o.kg/, где можно осуществлять вход по номеру телефона и заранее придуманному паролю.

Напомним, любой пользователь, обратившийся за онлайн-консультацией на официальные страницы О! в социальных сетях, получит оперативное решение вопроса в течение нескольких минут независимо от времени суток и дня недели. Мы всегда на связи для наших абонентов на наших страницах в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», Viber, а также онлайн-консультанте на сайте www.o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/47901/
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