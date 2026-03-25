Власть

Правила услуг связи меняют в Кыргызстане. Проект вынесли на обсуждение

Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа об утверждении новых стандартов государственных услуг в сфере связи.

Документ предусматривает обновление порядка предоставления ключевых услуг, включая выделение национального ресурса нумерации, выдачу сертификатов соответствия на оборудование и услуги связи, обеспечение электромагнитной совместимости.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения направлены на приведение действующих стандартов в соответствие с нормами Цифрового кодекса.

В частности, предлагается уточнить сроки оказания услуг, актуализировать терминологию, обновить ссылки на действующие нормативные акты и Единый реестр государственных услуг.

Кроме того, планируется заменить устаревшие интернет-ресурсы на действующие официальные сайты и устранить дублирование норм. В связи с этим предлагается признать утратившими силу ряд ранее принятых приказов министерства.

В ведомстве подчеркивают, что принятие проекта не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлечет негативных последствий.
