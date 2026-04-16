Экономика

Все виды транспорта перевезли 175 миллионов кыргызстанцев с начала 2026 года

Фото администрации президента КР. Муниципальные автобусы в Бишкеке обеспечивают перевозку основной части населения

За первый квартал 2026 года объем перевозок грузов всеми видами транспорта в Кыргызстане составил 14 миллионов 355,1 тысячи тонн, что на 7,8 процента больше, чем за три месяца 2025 года. Одновременно с этим зафиксирован рост мобильности населения, сообщил Национальный статистический комитет.

Всего за три месяца 2026 года всеми видами транспорта воспользовались 175 миллионов 859,3 тысячи человек. Общий пассажиропоток увеличился на 6,9 процента.

Распределение по видам транспорта

  • Автобусы и микроавтобусы остаются самым востребованным видом транспорта. Ими воспользовались 164 миллиона 407,5 тысячи человек (рост на 7,4 процента).

  • Легковые такси перевезли 9 миллионов 630,6 тысячи пассажиров, что на 3,9 процента превышает показатели 2025 года.

  • Железная дорога показывает самый высокий рост. Число пассажиров поездов достигло 90,1 тысячи человек, увеличившись на 37,3 процента.

  • Воздушным транспортом перевезено 382,7 тысячи человек. Рост в этом сегменте 0,6 процента.

  • Троллейбусы — единственный вид транспорта, показавший резкое снижение. Число пассажиров сократилось на 19 процентов, составив 1 миллион 348,4 тысячи человек.

Резкий скачок интереса к железнодорожным поездкам (на 37,3 процента) свидетельствует об успешности развития внутренних маршрутов, в то время как падение показателей троллейбусов на 19 процентов отражает ликвидацию этого транспорта в Бишкеке и его заменой электробусами и газовыми автобусами.

Грузоперевозки и курьеры

Лидером в грузоперевозках остается автотранспорт (11 миллионов 568,3 тысячи тонн). Наилучшую динамику продемонстрировала почтовая и курьерская деятельность: объем услуг вырос на 25,2 процента и достиг 734,3 миллиона сомов.

Услуги связи прибавили 8,1 процента, составив более 10,3 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/370644/
