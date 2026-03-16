Глава ГКНБ пообещал бизнесу защиту от давления

Председатель ГКНБ Кыргызстана Жумгалбек Шабданбеков встретился с представителями бизнес-сообщества страны. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что встреча прошла в рамках реализации политики по прекращению необоснованных проверок предпринимателей, введенной по поручению президента Садыра Жапарова с января 2026 года.

Глава спецслужбы подчеркнул, что экономическое развитие страны напрямую зависит от стабильной работы бизнеса, создания новых рабочих мест и формирования налоговой базы. По его словам, подобные встречи должны стать площадкой для открытого диалога между государством и предпринимателями.

«Добросовестный бизнес должен работать свободно и уверенно. Основная задача правоохранительных органов — не создавать препятствия, а защищать экономику. Поэтому мы не намерены необоснованно вмешиваться в вашу деятельность. Напротив, если на вас будут оказывать давление, мы готовы вас защищать. Единственное требование — работать открыто и честно», — заявил Жумгалбек Шабданбеков.

Предприниматели озвучили предложения. В частности, подчеркнули важность прозрачности при проведении проверок и предложили активнее информировать бизнес-сообщество об изменениях в законодательстве.

Глава ГКНБ отметил, что все факты незаконных действий должностных лиц или административных барьеров в отношении предпринимателей будут рассматриваться строго в рамках закона. Вместе с тем он предупредил, что представители бизнеса, вовлеченные в незаконную деятельность или преступные схемы, понесут ответственность.