17:04
USD 88.25
EUR 95.91
RUB 0.93
Бизнес

Группа «Газпром» в КР перечислила 3,3 миллиарда сомов за I полугодие 2023-го

Объем налоговых выплат по группе «Газпром» в Кыргызстане за первое полугодие 2023-го составил 3 миллиарда 340 миллионов сомов. Рост по сравнению с объемом выплат за аналогичный период 2022 года (2 миллиарда 659 миллионов сомов) составил более 25 процентов.

Группа компаний «Газпром» входит в число крупнейших налогоплательщиков страны и считает свой вклад в развитие экономики и общества неотъемлемой частью своей деятельности.

По итогам первого квартала 2023-го объем налоговых отчислений в государственный бюджет Кыргызской Республики, включая выплаты в Социальный фонд, по группе «Газпром» составил 1 миллиард 950 миллионов сомов. По итогам второго квартала — 1 миллиард 412 миллионов.

За время деятельности группы компаний «Газпром» в государственный бюджет КР было перечислено в виде налогов и иных платежей более 69 миллиардов сомов. Объем инвестиционных вложений в развитие нефтегазовой отрасли республики превысил 42 миллиарда.

Группа «Газпром» осознает свою важную роль в обществе и готова продолжать честно и своевременно выполнять свои налоговые обязательства.

Справка

На сегодня на территории Кыргызстана функционируют три компании группы «Газпром»:

  • ОсОО «Газпром Кыргызстан» — приоритетными направлениями деятельности компании являются транспортировка, распределение и реализация газа на территории страны, а также реконструкция и расширение действующих газотранспортных систем;
  • ОсОО «Газпром нефть Азия» — предприятие занимается оптовой и розничной реализацией моторного топлива на территории республики.
  • ОсОО «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» осуществляет логистику по поставке авиатоплива в КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273640/
просмотров: 1921
Версия для печати
Материалы по теме
«Газпром Кыргызстан» газифицировал 27 из 46 жилмассивов Бишкека. В планах еще 9
В планах «Газпром Кыргызстан» на 2023 год газификация 12 жилмассивов
«Газификация»: получите льготный кредит в госбанках сроком до двух лет
«Бишкекгаз» досрочно завершил переподключение абонентов к новому газопроводу
Отключение газа на участке столицы. Причина — подключение к новому газопроводу
«Газпром Кыргызстан» успешно провел пятый турнир по пожарно-прикладному спорту
Налоговые отчисления группы компаний «Газпром» в КР за I квартал 2023 года
Добрая традиция. «Газпром» в КР поздравил ветеранов с Днем Победы
«Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Кырман»
Акылбек Жапаров обсудил с зампредом «Газпрома» сотрудничество
Популярные новости
Официальное обращение MBANK Официальное обращение MBANK
&laquo;Мурабаха Авто&raquo; от&nbsp;Исламского окна ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; «Мурабаха Авто» от Исламского окна ОАО «РСК Банк»
&laquo;Кыргызско-Швейцарский Банк&raquo;: 10&nbsp;лет качества, традиций и&nbsp;успеха! «Кыргызско-Швейцарский Банк»: 10 лет качества, традиций и успеха!
БЕЗЛИМИТ всего за&nbsp;550&nbsp;сомов! MEGA продлевает акцию БЕЗЛИМИТ всего за 550 сомов! MEGA продлевает акцию
Бизнес
Нургалы Асаналиев: Кыргызы всегда боролись за&nbsp;независимость Нургалы Асаналиев: Кыргызы всегда боролись за независимость
FORESTER&nbsp;&mdash; партнер приезда легенд футбола испанского клуба &laquo;Барселона&raquo; FORESTER — партнер приезда легенд футбола испанского клуба «Барселона»
Официальное обращение MBANK Официальное обращение MBANK
Оплата картой &laquo;ЭЛКАРТ Бесконтакт&raquo; в&nbsp;общественном транспорте! Оплата картой «ЭЛКАРТ Бесконтакт» в общественном транспорте!
31 августа, четверг
17:02
Общественный транспорт Бишкека готовят к новому учебному году Общественный транспорт Бишкека готовят к новому учебном...
16:36
Проблема питьевой воды в Оше решена. Президент запустил новый водозабор
16:00
Холодная осень. Как утеплиться, пока не включили отопление
15:18
За нарушение правил благоустройства наложено 14,2 миллиона сомов штрафов
15:00
Чтобы не потеряться в городе. Чему родители должны научить школьника