Группа «Газпром» в КР перечислила 3,3 миллиарда сомов за I полугодие 2023-го

Объем налоговых выплат по группе «Газпром» в Кыргызстане за первое полугодие 2023-го составил 3 миллиарда 340 миллионов сомов. Рост по сравнению с объемом выплат за аналогичный период 2022 года (2 миллиарда 659 миллионов сомов) составил более 25 процентов.

Группа компаний «Газпром» входит в число крупнейших налогоплательщиков страны и считает свой вклад в развитие экономики и общества неотъемлемой частью своей деятельности.

По итогам первого квартала 2023-го объем налоговых отчислений в государственный бюджет Кыргызской Республики, включая выплаты в Социальный фонд, по группе «Газпром» составил 1 миллиард 950 миллионов сомов. По итогам второго квартала — 1 миллиард 412 миллионов.

За время деятельности группы компаний «Газпром» в государственный бюджет КР было перечислено в виде налогов и иных платежей более 69 миллиардов сомов. Объем инвестиционных вложений в развитие нефтегазовой отрасли республики превысил 42 миллиарда.

Группа «Газпром» осознает свою важную роль в обществе и готова продолжать честно и своевременно выполнять свои налоговые обязательства.

Справка

На сегодня на территории Кыргызстана функционируют три компании группы «Газпром»: