Режим работы филиалов «Газпром Кыргызстан» с 1 по 10 мая

В связи с майскими праздниками скорректирован режим работы центров обслуживания ОсОО «Газпром Кыргызстан».
С 1 по 10 мая — выходные и нерабочие дни в филиалах компании. Обслуживание возобновится 11 мая в штатном режиме: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).
Большинство услуг остаются доступны онлайн. Через мобильное приложение и официальный сайт «Газпром Кыргызстан» можно обратиться в компанию, подать заявку на подключение и заплатить за газ.
Филиал «Бишкекгаз» город Бишкек:
- улица Горького, 22;
- улица Ахунбаева, 186/1;
- улица Фучика, 19.
Филиал «Чуйгаз»:
- город Шопоков, улица Ленина 11;
- город Кант, улица Маликова, 6;
- село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248;
- город Кара-Балта, улица Садовая, 112;
- город Токмок, улица Горького, 1, проезд 17;
- Талаская область, Кара-Бууринский район, село Аманбаево, улица Т.Бабанова, 30.
Филиал «Ошгаз»:
- город Ош, Ленина, 146;
- город Кара-Суу, улица Ленина, б/н;
- город Кадамджай, улица Металлургов, 8/2а;
- город Кызыл-Кия, улица Кыргызская, 273;
- город Айдаркен, улица Миклухо-Маклая, 14/34.
Филиал «Джалал-Абадгаз»:
- город Манас, Байзакова, 2.
- город Майлуу-Суу, улица Коммунистическая, б/н.