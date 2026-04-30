Режим работы филиалов «Газпром Кыргызстан» с 1 по 10 мая

В связи с майскими праздниками скорректирован режим работы центров обслуживания ОсОО «Газпром Кыргызстан».

С 1 по 10 мая — выходные и нерабочие дни в филиалах компании. Обслуживание возобновится 11 мая в штатном режиме: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Большинство услуг остаются доступны онлайн. Через мобильное приложение и официальный сайт «Газпром Кыргызстан» можно обратиться в компанию, подать заявку на подключение и заплатить за газ.

Филиал «Бишкекгаз» город Бишкек: улица Горького, 22;

улица Ахунбаева, 186/1;

улица Фучика, 19.

Филиал «Чуйгаз»: город Шопоков, улица Ленина 11;

город Кант, улица Маликова, 6;

село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248;

город Кара-Балта, улица Садовая, 112;

город Токмок, улица Горького, 1, проезд 17;

Талаская область, Кара-Бууринский район, село Аманбаево, улица Т.Бабанова, 30.

Филиал «Ошгаз»: город Ош, Ленина, 146;

город Кара-Суу, улица Ленина, б/н;

город Кадамджай, улица Металлургов, 8/2а;

город Кызыл-Кия, улица Кыргызская, 273;

город Айдаркен, улица Миклухо-Маклая, 14/34.