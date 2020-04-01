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Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. В Канте жителям запрещают выходить на улицу

В Канте с сегодняшнего дня ввели паспортный режим и запрещают жителям выходить на улицу без уважительной причины. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, по радиорубке в центре города стали сообщать о новшествах. Кроме того, власти потребовали убрать все машины, которые стоят вдоль центральной дороги. На основании каких законов и почему принято такое решение, людям не сообщили.

Отметим, ранее жители Канта стали жаловались на то, что с них требовали маршрутные листы. При этом в городе действует только режим чрезвычайной ситуации, а не чрезвычайного положения, как в Бишкеке. Кроме того, в городе ограничили въезд и выезд.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/148771/
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