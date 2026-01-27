08:51
Общество

В Канте почтили подвиг освободителей Ленинграда от блокады

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Канте прошла памятная акция «Искра надежды».

К памятнику героям Великой Отечественной войны пришли представители мэрии города, сотрудники Чуйской областной библиотеки, учащиеся школ и военнослужащие российской авиационной базы.

Участники акции зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны, и почтили погибших минутой молчания. Прозвучала 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, написанная в блокадном Ленинграде и ставшая одним из самых узнаваемых символов сопротивления и человеческой стойкости.

82 года назад город на Неве полностью освобожден от блокады. Этому предшествовали 872 дня голода, холода, бомбежек и тяжелых потерь.

Память о блокаде — это не формальная дата, а напоминание о цене Победы и о том, почему такие события важно сохранять в общественной памяти и передавать следующим поколениям, отметили участники.

Сегодня в Кыргызстане осталось всего 11 блокадников, девять из них живут в Бишкеке.  
