В Канте почтили подвиг освободителей Ленинграда от блокады

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Канте прошла памятная акция «Искра надежды».
К памятнику героям Великой Отечественной войны пришли представители мэрии города, сотрудники Чуйской областной библиотеки, учащиеся школ и военнослужащие российской авиационной базы.
Участники акции зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны, и почтили погибших минутой молчания. Прозвучала 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, написанная в блокадном Ленинграде и ставшая одним из самых узнаваемых символов сопротивления и человеческой стойкости.
82 года назад город на Неве полностью освобожден от блокады. Этому предшествовали 872 дня голода, холода, бомбежек и тяжелых потерь.
Память о блокаде — это не формальная дата, а напоминание о цене Победы и о том, почему такие события важно сохранять в общественной памяти и передавать следующим поколениям, отметили участники.
Сегодня в Кыргызстане осталось всего 11 блокадников, девять из них живут в Бишкеке.