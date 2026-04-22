18:37
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Агент 024

Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного транспорта, но не сразу

Муниципалитет Бишкека прокомментировал инициативу горожан о запуске общественного транспорта по улице Ибраимова на участке от проспекта Жибек Жолу до улицы Кулатова.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках реформы маршрутной сети разработаны проектные схемы, предусматривающие включение улицы Ибраимова в транспортную систему города.

В мэрии отмечают, что эта улица рассматривается как перспективное направление для перераспределения транспортных потоков.

Она проходит параллельно перегруженной улице Абдрахманова и обладает достаточной пропускной способностью.

из интернета
Улица Ибраимова в Бишкеке
Запуск новых маршрутов будет поэтапным — с учетом поступления новых автобусов и анализа пассажиропотока и загруженности улично-дорожной сети.

В муниципалитете напомнили, что в период ремонта улицы Абдрахманова улицу Ибраимова уже использовали как альтернативный маршрут, и она показала свой потенциал для разгрузки трафика.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/371471/
просмотров: 480
Версия для печати
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Реконструкция Дубового парка в&nbsp;Бишкеке началась с&nbsp;вырубки деревьев Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев
Сквер в&nbsp;центре Бишкека и&nbsp;рисовые поля Узгена. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Сквер в центре Бишкека и рисовые поля Узгена. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
22 апреля, среда
18:30
23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
Кыргызстан намерен продавать электроэнергию Туркменистану
18:01
В Кыргызстане пройдет международная альпиниада
17:44
Главы Кыргызстана и Армении усиливают союз. В фокусе торговля и логистика
17:40
Депутатов посадили не туда. В ЖК требуют закрепить почетные места