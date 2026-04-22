Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного транспорта, но не сразу

Муниципалитет Бишкека прокомментировал инициативу горожан о запуске общественного транспорта по улице Ибраимова на участке от проспекта Жибек Жолу до улицы Кулатова.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках реформы маршрутной сети разработаны проектные схемы, предусматривающие включение улицы Ибраимова в транспортную систему города.

В мэрии отмечают, что эта улица рассматривается как перспективное направление для перераспределения транспортных потоков.

Она проходит параллельно перегруженной улице Абдрахманова и обладает достаточной пропускной способностью.

Фото из интернета. Улица Ибраимова в Бишкеке

В муниципалитете напомнили, что в период ремонта улицы Абдрахманова улицу Ибраимова уже использовали как альтернативный маршрут, и она показала свой потенциал для разгрузки трафика.