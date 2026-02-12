16:13
Власть

Нардеп просит решить вопрос с выселением жильцов квартир в Военном городке Канта

Нардеп Бакыт Тентишев просит решить вопрос с выселением жильцов квартир в Военном городке Канта. Об этом он заявил на заседании ЖК.

По его словам, к нему обращаются жильцы домов, которых Минобороны решением суда выселяет из их квартир.

«Четырех собственников уже выселили, подан иск еще в отношении 20 собственников квартир. Мы год назад ездили туда, встречались с людьми. Территория Военного городка находится в удручающем состоянии: нет нормальных дорог, детских площадок, дома сами были построены еще в 60-х годах. Люди просят помочь решить их вопросы. Я понимаю, что Минобороны занято строительством новых военных городков, но в Канте надо как-то помочь людям», — призвал Бакыт Тентишев.

Он отметил, что суть проблемы в котельной, которую все никак не могут передать либо на баланс мэрии Канта, либо Минобороны.

Министр обороны КР Руслан Мукамбетов ответил, что ведомство готово хоть завтра передать котельную на баланс мэрии. «Вся проблема в том, что требуется закупка дополнительного котла для котельной, а средств на это нет. Мы поговорим на эту тему с кабмином», — добавил он.

Депутат пояснил: на его запрос в Минфине ответили, что готовы выделить средства, если поступит заявка. «По сути, какая разница, на чьем балансе находится котельная, средства-то из бюджета выделят. Пусть кабмин своим постановлением решит данный вопрос», — сказал Бакыт Тентишев.

 
