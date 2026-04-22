Жители Бишкека жалуются на отсутствие остановки у медакадемии

В Бишкеке горожане не понимают, почему до сих пор не сделали остановку общественного транспорта у Кыргызской государственной медицинской академии на улице Ахунбаева в пересечении с улицей Байтика Баатыра.

По словам пассажиров, на этом участке останавливаются автобусы, но отсутствуют базовые условия: нет ни крыши, ни скамеек. Людям негде укрыться от солнца или дождя и даже просто присесть в ожидании транспорта.

Старую остановку убрали, а новую так и не оборудовали. Читатели 24.kg

Как отмечают жители, во время ремонта и асфальтирования улицы Ахунбаева в других местах установили современные остановки — с навесами, лавочками и торговыми павильонами. Аналогичная инфраструктура есть напротив и на улице Абая. Но участок у медакадемии, несмотря на высокий пассажиропоток, остался без благоустройства уже несколько месяцев.

