Пропавшая 16-летняя жительница Канта обнаружена в Бишкеке

Пропавшая 3 февраля в Канте Ульяна Грищенко, 2009 года рождения, найдена. Об этом сообщили ее родные.

По их словам, сотрудники милиции обнаружили девушку в районе Ошского рынка. После этого Ульяну доставили в Ленинский районный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Родные отмечают, что в поисках участвовали многие жители города.

«Ее искали всем Кантом», — рассказали близкие и выразили благодарность всем неравнодушным, кто помогал распространять информацию и участвовал в поисках.

В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.