В связи с увеличением потока автотранспортных средств на трассе Бишкек — Кант участились случаи, когда отдельные водители, игнорируя требования ПДД, едут по обочине, создавая тем самым помехи другим участникам дорожного движения и провоцируя аварийные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

По ее сведениям, по данному факту сотрудники ГУОБДД выехали на автодорогу Бишкек — Кант с целью выявления водителей, допускающих движение по обочине.

В настоящее время на данном участке трассы контроль осуществляется на постоянной основе. В отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения и выезжающих на обочину, будут составляться протоколы о правонарушении согласно действующему законодательству.

ГУОБДД призывает водителей соблюдать ПДД, двигаться строго по проезжей части дороги и не выезжать на обочину, не создавать помех другим водителям и не подвергать опасности безопасность дорожного движения.