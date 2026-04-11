13:43
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

На трассе Бишкек — Кант усилен контроль за водителями, выезжающими на обочину

В связи с увеличением потока автотранспортных средств на трассе Бишкек — Кант участились случаи, когда отдельные водители, игнорируя требования ПДД, едут по обочине, создавая тем самым помехи другим участникам дорожного движения и провоцируя аварийные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

По ее сведениям, по данному факту сотрудники ГУОБДД выехали на автодорогу Бишкек — Кант с целью выявления водителей, допускающих движение по обочине.

В настоящее время на данном участке трассы контроль осуществляется на постоянной основе. В отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения и выезжающих на обочину, будут составляться протоколы о правонарушении согласно действующему законодательству.

ГУОБДД призывает водителей соблюдать ПДД, двигаться строго по проезжей части дороги и не выезжать на обочину, не создавать помех другим водителям и не подвергать опасности безопасность дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369989/
просмотров: 298
Версия для печати
Популярные новости
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
Бизнес
В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
