Агент 024

Пыль столбом и грязь по колено. Жители Орто-Сая жалуются на беспредел строек

Жители МТУ «Орто-Сай», расположенного за Южной магистралью Бишкека, заявляют о грубых нарушениях на строительных площадках и ухудшении экологической ситуации. По их словам, район фактически задыхается от пыли, а строительные работы ведут без соблюдения норм.

Как отмечают местные жители, на территории активно работают грузовики и бетономешалки, которые передвигаются по грунтовым дорогам. В сухую погоду техника поднимает плотные облака пыли, а после дождя улицы превращаются в грязевую кашу.

«Никаких дорог нет, пыль стоит столбом. Мы просто задыхаемся», — жалуются жители.

По их словам, обращения в различные инстанции результата не дали — ответа от властей до сих пор нет.

Особое возмущение вызывает то, что, по утверждению местных жителей, строительные компании игнорируют базовые экологические и строительные требования, не предпринимая мер по снижению запыленности и не обеспечивая нормальную инфраструктуру.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как тяжелая техника поднимает густую пыль, передвигаясь по неасфальтированным дорогам.

Жители Орто-Сая просят мэрию Бишкека вмешаться в ситуацию, навести порядок и обязать застройщиков соблюдать нормы, чтобы остановить ухудшение условий жизни в районе.
