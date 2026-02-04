14:09
Депутат: Минобороны выселяет более 20 квартир в «Военном городке» в Канте

Министерство обороны выселяет жильцов из квартир в «Военном городке» в Канте. Об этом сообщил депутат Бакыт Тентишев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, уже выселены жильцы четырех квартир.

«Минобороны подало на выселение еще более чем 20 квартир. В прошлом году я встречался с министром обороны. Он встретился с людьми, хотел решить вопрос, но не успел и ушел на другую должность. Сейчас со стороны Минобороны ничего не делается, чтобы решить проблему жителей», — сказал депутат.

Также он отметил, что до сих пор не решен вопрос с котельной, который он поднимал еще в 2023 году.

Бакыт Тентишев добавил, что Министерство обороны не выделяет средства на благоустройство городка, в котором сейчас нет ни детских площадок, ни уличного освещения. Депутат считает, что «Военный городок» необходимо передать на баланс мэрии Канта.
