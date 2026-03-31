Бумажные стаканчики из-под национального напитка вызвали недовольство в Канте

В соцсетях появилось видео из города Кант, где очевидцы зафиксировали необычную, но тревожную картину — использованные бумажные стаканчики из-под национального напитка массово нанизаны на забор рядом с точкой продажи.

По словам автора публикации, речь идет о 1-м микрорайоне — рядом находятся школа и спортивный центр. На кадрах видны десятки стаканчиков.

«Что с этим делать? И ведь сезон только начался… Кто-то начал, остальные продолжили. Иначе летом утонем в этом мусоре», — говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях выражают возмущение и призывают усилить контроль за санитарным состоянием вокруг торговых точек, а также установить дополнительные урны.

Официальных комментариев от местных служб на момент публикации не поступало.

