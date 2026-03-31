15:48
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Агент 024

Бумажные стаканчики из-под национального напитка вызвали недовольство в Канте

В соцсетях появилось видео из города Кант, где очевидцы зафиксировали необычную, но тревожную картину — использованные бумажные стаканчики из-под национального напитка массово нанизаны на забор рядом с точкой продажи.

По словам автора публикации, речь идет о 1-м микрорайоне — рядом находятся школа и спортивный центр. На кадрах видны десятки стаканчиков.

«Что с этим делать? И ведь сезон только начался… Кто-то начал, остальные продолжили. Иначе летом утонем в этом мусоре», — говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях выражают возмущение и призывают усилить контроль за санитарным состоянием вокруг торговых точек, а также установить дополнительные урны.

Официальных комментариев от местных служб на момент публикации не поступало.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/368227/
просмотров: 1212
Версия для печати
31 марта, вторник
15:46
Городской кенеш утвердил бюджет Бишкека на 2026 год Городской кенеш утвердил бюджет Бишкека на 2026 год
15:46
ЦИК прекратил полномочия депутата Бишкекского горкенеша Жаныбека Асанбекова
15:43
Снесли заборы и салоны: вдоль реки Ала-Арчи в Бишкеке освободили землю
15:39
Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
15:35
Кадровые перестановки в Джалал-Абадской области: серия назначений и отставок