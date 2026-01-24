10:21
Происшествия

В Чуйской области разыскивается без вести пропавший мужчина

Сотрудники отдела внутренних дел Иссык-Атинского района разыскивают без вести пропавшего Бейшенбека Асыранкулова, 1951 года рождения.

По информации правоохранительных органов, 10 января примерно в 13.30 мужчина вышел из дома по адресу: город Кант, улица Розы Люксембург, дом 22 и не вернулся.

С заявлением о пропаже в ОВД Иссык-Атинского района обратился его сын Эрлан Асыранкулов, 1985 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД Чуйской области.

Приметы разыскиваемого:

  • худощавого телосложения;
  • имеется ямочка на правой щеке.

Был одет по сезону (точные данные уточняются).

Правоохранительные органы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Бейшенбека Асыранкулова, незамедлительно сообщить в ОВД Иссык-Атинского района.

Контактные телефоны: 0505939340, дежурная часть Иссык-Атинского РОВД: 0313252147.

Любая информация может оказаться важной. 
