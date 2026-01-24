В Чуйской области разыскивается без вести пропавший мужчина

Сотрудники отдела внутренних дел Иссык-Атинского района разыскивают без вести пропавшего Бейшенбека Асыранкулова, 1951 года рождения.
По информации правоохранительных органов, 10 января примерно в 13.30 мужчина вышел из дома по адресу: город Кант, улица Розы Люксембург, дом 22 и не вернулся.
С заявлением о пропаже в ОВД Иссык-Атинского района обратился его сын Эрлан Асыранкулов, 1985 года рождения.
Данный факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД Чуйской области.
Приметы разыскиваемого:
- худощавого телосложения;
- имеется ямочка на правой щеке.
Был одет по сезону (точные данные уточняются).
Правоохранительные органы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Бейшенбека Асыранкулова, незамедлительно сообщить в ОВД Иссык-Атинского района.
Любая информация может оказаться важной.