Жительница Канта пожаловалась на грязь и разрушенный асфальт из-за стройки

Жительница города Кант рассказала 24.kg о неудобствах, с которыми сталкиваются пешеходы из-за строительных работ.

По ее словам, на ряде улиц нарушено асфальтовое покрытие, образуется грязь, и передвигаться пешком стало практически невозможно.

Как отмечает горожанка, в последнее время на отдельных участках города начались строительные работы, при проведении которых, по ее мнению, не учитываются интересы и безопасность жителей.

Я постоянно хожу пешком, но сейчас на некоторых участках это стало невозможно. Идут две стройки, а с другой стороны дороги вообще нет тротуара. Как людям ходить? жительница Канта

Особую обеспокоенность у женщины вызывает ситуация на улице Гагарина в направлении больницы, а также на улице Московской в сторону мэрии города. По ее словам, пешеходы вынуждены передвигаться по грязи и разрушенному асфальту.

Горожанка также обратила внимание на то, что по дорогам в таком состоянии вынуждены ходить и школьники, добирающиеся на занятия.

Жители просят городские власти создать комиссию, выехать на место и дать оценку текущей ситуации, а также принять меры для обеспечения безопасного и удобного передвижения пешеходов.

