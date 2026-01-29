20:18
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Агент 024

Жительница Канта пожаловалась на грязь и разрушенный асфальт из-за стройки

Жительница города Кант рассказала 24.kg о неудобствах, с которыми сталкиваются пешеходы из-за строительных работ.

По ее словам, на ряде улиц нарушено асфальтовое покрытие, образуется грязь, и передвигаться пешком стало практически невозможно.

Как отмечает горожанка, в последнее время на отдельных участках города начались строительные работы, при проведении которых, по ее мнению, не учитываются интересы и безопасность жителей.

Я постоянно хожу пешком, но сейчас на некоторых участках это стало невозможно. Идут две стройки, а с другой стороны дороги вообще нет тротуара. Как людям ходить?

жительница Канта

Особую обеспокоенность у женщины вызывает ситуация на улице Гагарина в направлении больницы, а также на улице Московской в сторону мэрии города. По ее словам, пешеходы вынуждены передвигаться по грязи и разрушенному асфальту.

Горожанка также обратила внимание на то, что по дорогам в таком состоянии вынуждены ходить и школьники, добирающиеся на занятия.

Жители просят городские власти создать комиссию, выехать на место и дать оценку текущей ситуации, а также принять меры для обеспечения безопасного и удобного передвижения пешеходов.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/359819/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
В Канте почтили подвиг освободителей Ленинграда от блокады
В Таласе выявили незаконное строительство асфальтобетонного завода
В Чуйской области разыскивается без вести пропавший мужчина
Незавершенный ремонт и грязь на трассе. Чиновникам Канта сделали замечания
Жалобы на опасную стройку в Бишкеке. Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов
В Бишкеке строители незаконно проникли в чужой дом для установки техники
В Бишкеке жильцы жалуются на опасную стройку. Во двор падают камни и мусор
Отстрел кошек в Бишкеке. Город заполонят крысы — глава фонда «Добрые руки»
Бишкекчане жалуются на шум и пыль от стройки
В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке возле дома установили ограждение. Законно&nbsp;ли это В Бишкеке возле дома установили ограждение. Законно ли это
Бишкекчанин просит наладить понятный механизм работы &laquo;Безопасного города&raquo; Бишкекчанин просит наладить понятный механизм работы «Безопасного города»
Переход на&nbsp;12-летку. Родители учащихся заявляют об&nbsp;отсутствии учебников Переход на 12-летку. Родители учащихся заявляют об отсутствии учебников
В&nbsp;ГУОБДД объяснили отсутствие уведомлений и&nbsp;фото штрафов &laquo;Безопасного города&raquo; В ГУОБДД объяснили отсутствие уведомлений и фото штрафов «Безопасного города»
Бизнес
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
29 января, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:54
Президент приостановил лицензии частных автошкол до августа 2026 года
19:52
Садыр Жапаров принял постоянных представителей иностранных государств при ООН
19:41
Повторные выборы в Жогорку Кенеш: в округе № 13 выдвинут 31 кандидат
19:26
МВД продлило срок лицензирования деятельности такси до 1 июля 2026 года