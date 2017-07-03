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Выборы

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Омурбека Бабанова

Сегодня на заседании ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Список представителей кандидата из 10 человек возглавила Роза Акназарова. Омурбек Бабанов — самовыдвиженец.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.

Напомним, ранее в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «зима не будет» Арстанбека Абдылдаева, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева. Подала заявление экс-министр образования Камила Шаршекеева. Эксперт по региональной безопасности международного уровня Таалатбек Масадыков также подал документы в ЦИК.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев.
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