Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях

25 апреля 2026 года строительная компания «ЭМАРК Групп» проведет закрытую презентацию жилого комплекса MIRA — нового проекта премиального уровня в центре Бишкека.

Комплекс расположен на проспекте Манаса, на главной улице города, в окружении деловой и социальной инфраструктуры. Проект объединяет современную архитектуру, продуманные планировки и инженерные решения, формируя комфортную городскую среду.

В рамках мероприятия гости первыми познакомятся с концепцией комплекса, узнают о форматах квартир — от однокомнатных до пентхаусов — а также об интеграции с отельной инфраструктурой, которая расширяет возможности для будущих резидентов.

Кроме того, участники закрытой презентации смогут одними из первых выбрать и забронировать квартиру на желаемом этаже и получить доступ к специальным условиям покупки.

Преимущества участия в закрытой презентации:

— приоритетный выбор планировок и этажей;
 — специальные условия и цены на старте проекта;
 — персональная консультация от команды застройщика.

Формат презентации — закрытый. Участие возможно только по предварительной записи и после подтверждения.

Количество мест ограничено.

Для тех, кто ищет не просто квартиру, а пространство для жизни в центре города, MIRA станет одним из ключевых проектов ближайших лет.

Заявку на участие можно оставить через Instagram emark_group и по телефону: +996 557 500 700; +996 707 500 700.

Материалы по теме
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
В городе Ош продолжается строительство жилого комплекса «Эне-Сай City»
Глава кабмина заложил капсулы под строительство жилых комплексов в Бишкеке
В Бишкеке начали строить 40-этажный жилой комплекс
В НЭСК объяснили причины отключения электроэнергии в жилом доме в Бишкеке
Центр отдыха и жилья Ak Keme Issyk-Kul Resort станет крупнейшим в ЦА
Строительство жилого комплекса в Лебединовке заморозили. Дольщики обеспокоены
В Кара-Балте начали строительство жилого комплекса из 60 домов
Жилой комплекс на месте колонии № 47 в Бишкеке сдадут в эксплуатацию в сентябре
В Оше начали строить новый жилой комплекс в рамках ипотечной программы
Популярные новости
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
&laquo;Элдик Банк&raquo; в&nbsp;статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации «Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
