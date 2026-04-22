Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях

25 апреля 2026 года строительная компания «ЭМАРК Групп» проведет закрытую презентацию жилого комплекса MIRA — нового проекта премиального уровня в центре Бишкека.

Комплекс расположен на проспекте Манаса, на главной улице города, в окружении деловой и социальной инфраструктуры. Проект объединяет современную архитектуру, продуманные планировки и инженерные решения, формируя комфортную городскую среду.

В рамках мероприятия гости первыми познакомятся с концепцией комплекса, узнают о форматах квартир — от однокомнатных до пентхаусов — а также об интеграции с отельной инфраструктурой, которая расширяет возможности для будущих резидентов.

Кроме того, участники закрытой презентации смогут одними из первых выбрать и забронировать квартиру на желаемом этаже и получить доступ к специальным условиям покупки.

Преимущества участия в закрытой презентации:

— приоритетный выбор планировок и этажей;

— специальные условия и цены на старте проекта;

— персональная консультация от команды застройщика.

Формат презентации — закрытый. Участие возможно только по предварительной записи и после подтверждения.

Количество мест ограничено.

Для тех, кто ищет не просто квартиру, а пространство для жизни в центре города, MIRA станет одним из ключевых проектов ближайших лет.

Заявку на участие можно оставить через Instagram emark_group и по телефону: +996 557 500 700; +996 707 500 700.

