Происшествия

На КПП «Ак-Жол — автодорожный» задержан неучтенный груз

Государственная пограничная служба сообщает, что 21 апреля в пункте пропуска «Ак-Жол — автодорожный» через кыргызско-казахскую границу пограничный наряд в ходе пограничного контроля зафиксировал факт нарушения установленного порядка перемещения товаров через госграницу.

Гражданин Казахстана К.Г.А., следуя из соседней республики на автомобиле Audi-100, осуществил попытку ввоза партии товаров народного потребления без надлежащего оформления и подтверждающих сопроводительных документов.

В ходе досмотра пограничники выявили 110 смартфонов Samsung, перемещаемых с нарушением требований пограничного и таможенного законодательства.

По предварительной оценке, стоимость выявленного товара составляет около 5 миллионов сомов.

По результатам оформления материалов транспортное средство, водитель и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Материалы по теме
Обсуждены меры по увеличению пропускной способности кыргызско-китайской границы
Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь
Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП
Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП
Два пункта пропуска на границе с Казахстаном получат статус международных
График временного закрытия КПП на границе Кыргызстана с Китаем изменился
КПП на границе с КНР будут временно закрыты
В Кыргызстане на двух КПП на 35 процентов увеличились безналичные платежи
Электронную очередь на двух КПП на границе с Кыргызстаном запускает Казахстан
Безналичка: через КПП «Сосновка» и «Кара-Кол» поступило 300 миллионов сомов
Ливни и&nbsp;сели. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Иностранца нашли мертвым в&nbsp;ущелье. В&nbsp;Бишкеке задержаны четверо Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
В&nbsp;Бишкеке нашелся мужчина, 10&nbsp;лет считавшийся пропавшим без вести В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и&nbsp;разбили авто. В&nbsp;Чуйской области задержали подозреваемых Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
26 апреля, воскресенье
15:43
Митинг-реквием к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Бишкеке Митинг-реквием к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС...
15:25
В отеле Оша вывесили дискриминационную табличку: комментарий МВД КР
15:00
Аламединское ущелье и озеро Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
13:23
Мэр Бишкека пришел на барахолку на Фучика и пообещал ее ликвидировать
12:34
Евросоюз ввел санкции против двух компаний из Узбекистана