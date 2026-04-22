Государственная пограничная служба сообщает, что 21 апреля в пункте пропуска «Ак-Жол — автодорожный» через кыргызско-казахскую границу пограничный наряд в ходе пограничного контроля зафиксировал факт нарушения установленного порядка перемещения товаров через госграницу.

Гражданин Казахстана К.Г.А., следуя из соседней республики на автомобиле Audi-100, осуществил попытку ввоза партии товаров народного потребления без надлежащего оформления и подтверждающих сопроводительных документов.

В ходе досмотра пограничники выявили 110 смартфонов Samsung, перемещаемых с нарушением требований пограничного и таможенного законодательства.

По предварительной оценке, стоимость выявленного товара составляет около 5 миллионов сомов.

По результатам оформления материалов транспортное средство, водитель и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.