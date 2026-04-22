Тарас Шевченко: Люди не всегда понимают, насколько многогранным может быть блюз

В столице 24-25 апреля состоится XXI международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна». В числе участников этого года — коллектив Shotgun Blues Band, представляющий современный американский блюз.

Мы поговорили с музыкантом группы Тарасом Шевченко о фестивале, текущем состоянии джазовой сцены в Кыргызстане, а также о том, как изменились запросы бишкекской публики в последние годы.

— Что для вас значит участие в Бишкекском джазовом фестивале?

— Это возможность стать частью большого музыкального события. Себя показать, на людей посмотреть, послушать талантливых музыкантов. Это также шанс заявить о себе в музыкальной среде Бишкека, показать, чего мы добились за год, представить новые идеи и творческие находки.

Сейчас такие мероприятия проходят не так часто, поэтому особенно не хочется их пропускать. Раньше мы приходили на фестиваль как слушатели и получали огромное удовольствие от атмосферы, гармонии и звучания музыки. Теперь появилась возможность выйти на сцену самим.

Блюз — прямой родственник джаза, поэтому нам тоже хочется внести свое разнообразие и настроение в это мероприятие.

— Чем этот фестиваль отличается от других выступлений — по атмосфере, публике, энергии?

— В первую очередь, джаз — это особенная музыка. Интеллектуальная, наполненная сложными гармониями, интересной мелодикой и синкопированными ритмами. Этим она заметно отличается от большинства привычной массовой музыки.

Попадая на такой фестиваль, словно оказываешься в другом мире — интересном и увлекательном, где хочется слушать, слушать и заряжаться энергией этой музыки.

Кроме того, джазовые мероприятия собирают особую публику — людей культурных, образованных, близких по духу. Это еще и возможность для новых знакомств и общения с теми, кто разделяет твои интересы.

— Как бы вы описали свой стиль — это больше джаз, фьюжн, блюз или что-то свое?

— Мы, группа Shotgun Blues, играем современный американский блюз. При этом публика пока не очень хорошо знакома с этим направлением. Когда слышат слово «блюз», многие сразу представляют что-то медленное, построенное на классической схеме из одних и тех же аккордов, и нередко теряют интерес. Люди просто не всегда понимают, насколько многогранным может быть блюз.

Однако после посещения наших концертов мнение обычно меняется. Современный блюз — это очень интересная музыка, в которой есть разнообразие гармоний, ритмов и мелодий, много драйвовых и зажигательных композиций.

Фото Тараса Шевченко. Shotgun Blues Band

На данный момент мы единственная группа в Бишкеке, а возможно, и во всем Кыргызстане, которая играет музыку именно в таком стиле.

— Насколько легко или сложно сегодня развивать джазовую музыку в Кыргызстане?

— На мой взгляд, развитие музыки в Кыргызстане в целом — задача непростая. Во многом все зависит от людей, которые готовы этим заниматься и выступать инициаторами. Что касается джазовой музыки, таких энтузиастов пока не так много, потому что не каждый интересуется этим богатым и интеллектуальным жанром. Чаще люди выбирают музыку попроще.

Тем не менее есть люди, которые продолжают развивать это направление, и хочется пожелать, чтобы таких становилось больше. Насколько я вижу, молодежь тоже постепенно приобщается к джазу. Ребята, обучаясь в музыкальных заведениях, знакомятся с этим жанром, понимают, что он интересен, и начинают им увлекаться.

Фото Тараса Шевченко. Неждана Зарецкая-Щербина (вокал)

Те, кто добивается серьезных результатов, уже сами становятся двигателями процесса — помогают продвигать джазовую музыку в Бишкеке. В основном речь, конечно, идет о столице, потому что именно здесь находится музыкальный центр страны. Пока сложно сказать, что это распространено по всему Кыргызстану — прежде всего это развивается именно в Бишкеке.

— Есть ли «свой звук» у кыргызской джазовой сцены?

— На этот вопрос, наверное, однозначно ответить сложно. Возможно, он даже звучит слишком масштабно для нынешнего этапа развития сцены. Если говорить о музыке в целом, то в разных странах и регионах действительно формируются свои особенности, оттенки звучания и характерные черты.

Но чтобы говорить о собственном звуке кыргызской джазовой сцены, нужен более глубокий анализ и достаточное количество ярких представителей этого направления. Пока джазовых музыкантов, которые активно продвигают жанр у нас, не так много, чтобы делать глобальные выводы.

Фото героя интервью. Тарас Шевченко (ударные)

Скорее можно говорить об индивидуальном почерке отдельных исполнителей: у каждого есть свои особенности, свое звучание и подход.

— Как публика в Бишкеке реагирует на джаз — меняется ли интерес в последние годы?

— В последние годы интерес к джазу растет. Особенно заметно это стало в послепандемийное время, когда люди вышли из домов и квартир, словно проснулись и соскучились по хорошей, серьезной музыке.

Кроме того, из-за рубежа приехало немало музыкантов со своим профессионализмом, опытом и искренним горением к делу. Благодаря этому в Бишкеке начала развиваться не только джазовая, но и эстрадная музыка в целом. И это очень приятно наблюдать.

Конечно, хочется, чтобы таких событий становилось больше и проходили они чаще. Пока же мы особенно радуемся ежегодному международному джазовому фестивалю, который в этом году проходит уже в 21-й раз.

— Есть ли у вас музыканты или коллективы, которые повлияли на ваше звучание?

— Конечно, на нас влияют звезды современного блюза — такие музыканты, как Джо Бонамасса, Кенни Уэйн Шепард, Филип Сэйс и многие другие. Мы играем разную музыку — от современного до классического блюза.

На наше звучание также влияет то, что участники группы разные по музыкальным предпочтениям. Например, гитарист глубоко увлечен именно блюзом. Я, как барабанщик, тоже люблю блюз, но при этом мне близки хард-рок и фанк.

Фото Тараса Шевченко. Бекназар Орозоев (гитара)

Каждый приносит в музыку что-то свое, смешивая разные стили в одном общем звучании. Благодаря этому получается интересный и живой музыкальный результат.

— Что для вас важнее на сцене: техника или эмоция?

— И техника, и эмоция одинаково важны. Чем выше уровень техники, тем больше возможностей выразить эмоции через музыку. А эмоция — это радость, удовольствие и настоящий кайф как для музыканта, так и для слушателя.

— Каким вы видите будущее джаза в Кыргызстане через 5-10 лет?

— Сейчас в обществе все ускоряется: люди становятся более разносторонними, открытыми к новому, стремятся развиваться. Кроме того, сегодня стало гораздо проще общаться и обмениваться опытом с музыкантами со всего мира.

Фото Тараса Шевченко. Андрей Афанасенко (гитара)

Я думаю, что джаз обязательно будет развиваться, открывая для себя новые формы, грани и интересные направления.

— Что бы вы посоветовали молодым музыкантам, которые хотят играть джаз в Кыргызстане?

— Дерзайте, ребята, и, конечно, много занимайтесь. Оттачивайте технику, развивайте вкус и музыкальное мышление. А если однажды по-настоящему погрузитесь в джаз, то, уверен, останетесь в нем надолго и будете счастливыми людьми.