В Кыргызстане запустили стратегический проект «Экспо-демилге». О чем он

В Кыргызстане стартовал масштабный многофункциональный проект «Экспо-демилге». О его запуске на пресс-конференции сообщил председатель оргкомитета и директор Национального института стратегических инициатив Шумкарбек Адилбек уулу.

Как он отметил, ключевая цель инициативы — выявление и отбор перспективных идей и проектов, способных внести вклад в развитие страны. В настоящее время уже действует организационный комитет, в состав которого вошли представители государственных органов, научного сообщества и гражданского сектора.

По словам Шумкарбека Адилбек уулу, концепция проекта строится на объединении человеческого потенциала, инновационных решений и финансовых ресурсов как основе для достижения устойчивого результата.

Инициативы принимаются по трем направлениям:

в направлении государственного устройства КР и человеческих ресурсов;

экономика, технологии и инновации;

национальная идентичность, социум и культурные ценности.

Принять участие могут все граждане, организации, а также представители кыргызской диаспоры за рубежом. Для подачи заявок на официальном сайте проекта предусмотрена специальная платформа, через которую можно направить свои предложения.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый этап — сбор заявок, который уже стартовал и продлится до 1 октября. Далее отбор будет проводиться в соответствии с установленными критериями, после чего инициативы направят в экспертные группы по трем направлениям.

В итоге выберут 60 лучших инициатив — по 20 в каждом направлении. Затем участники представят свои проекты в формате питчинга, по результатам которого определят 9 финалистов. Они получат финансовую поддержку и необходимое сопровождение для реализации своих идей.

Таким образом, проект «Экспо-демилге» станет площадкой для отбора и продвижения наиболее значимых инициатив, способных внести вклад в развитие страны, объединяя усилия государства, общества и бизнеса.