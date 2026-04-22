15:11
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Общество

В Кыргызстане запустили стратегический проект «Экспо-демилге». О чем он

В Кыргызстане стартовал масштабный многофункциональный проект «Экспо-демилге». О его запуске на пресс-конференции сообщил председатель оргкомитета и директор Национального института стратегических инициатив Шумкарбек Адилбек уулу.

Как он отметил, ключевая цель инициативы — выявление и отбор перспективных идей и проектов, способных внести вклад в развитие страны. В настоящее время уже действует организационный комитет, в состав которого вошли представители государственных органов, научного сообщества и гражданского сектора.

По словам Шумкарбека Адилбек уулу, концепция проекта строится на объединении человеческого потенциала, инновационных решений и финансовых ресурсов как основе для достижения устойчивого результата.

Инициативы принимаются по трем направлениям:

  • в направлении государственного устройства КР и человеческих ресурсов;
  • экономика, технологии и инновации;
  • национальная идентичность, социум и культурные ценности.

Принять участие могут все граждане, организации, а также представители кыргызской диаспоры за рубежом. Для подачи заявок на официальном сайте проекта предусмотрена специальная платформа, через которую можно направить свои предложения.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый этап — сбор заявок, который уже стартовал и продлится до 1 октября. Далее отбор будет проводиться в соответствии с установленными критериями, после чего инициативы направят в экспертные группы по трем направлениям.

В итоге выберут 60 лучших инициатив — по 20 в каждом направлении. Затем участники представят свои проекты в формате питчинга, по результатам которого определят 9 финалистов. Они получат финансовую поддержку и необходимое сопровождение для реализации своих идей.

Таким образом, проект «Экспо-демилге» станет площадкой для отбора и продвижения наиболее значимых инициатив, способных внести вклад в развитие страны, объединяя усилия государства, общества и бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371451/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Дипломную работу хотят заменить стажировкой. Новые правила для студентов в КР
В Ошской области реализуется инвестпроект в сфере строительных материалов
Доноры выделяют средства на поддержку системы дошкольного образования в КР
В госпроекте по финансированию сельского хозяйства выдано 6 тысяч 487 кредитов
Вопрос будущего. Зачем Кыргызстану крематорий, объяснил чиновник
Минстрой КР хочет совмещать проектирование и строительство недвижимости
Возбуждено дело по фактам нарушений при реализации проекта «Чистая вода»
МВД расширяет цифровой контроль — стартует проект «Безопасная страна»
Фермеров Баткена научат правильно использовать поливную воду
Проектное предложение о 10-балльной системе в школе подготовлено в Кыргызстане
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
&laquo;Элдик Банк&raquo; в&nbsp;статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации «Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации
22 апреля, среда
15:07
На автодороге «Аэропорт Манас» модернизируют систему уличного освещения На автодороге «Аэропорт Манас» модернизируют систему ул...
15:06
Снайперская винтовка и боеприпасы: в Нарыне нашли тайник с оружием
15:03
На КПП «Ак-Жол — автодорожный» задержан неучтенный груз
15:01
В Кыргызстане запустили стратегический проект «Экспо-демилге». О чем он
14:53
Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент