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Власть

Токон Мамытов баллотируется в омбудсмены. Он подал документы в СДПК

Экс-вице-премьер по вопросам безопасности Токон Мамытов намерен баллотироваться в омбудсмены. Информацию 24.kg подтвердили в секретариате фракции СДПК, куда он подал документы. 

По данным секретариата, заявки представили семь человек. Среди них бывший полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев, экс-омбудсмен Турсунбек Акун, сотрудник аппарата акыйкатчи Урматбек Аралбаев, юрист Рита Карасартова, эксперт Гульназ Эргешова и еще один работник института уполномоченного по правам человека Алберт Колопов. Завтра фракция проведет заседание и выдвинет трех претендентов на пост омбудсмена. 

Единственная фракция, которая определилась с кандидатом, — «Ата Мекен». Социалисты выдвинули доктора юридических наук Канатбека Азиза.

За порядком выдвижения кандидатов в омбудсмены будут следить представители ООН.

Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, решение он принял обдуманно и без какого-либо давления со стороны.
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