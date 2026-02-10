12:38
В 2025 году к омбудсмену Кыргызстана за помощью обратились более 9 тысяч граждан

За 2025 год в институт акыйкатчи (омбудсмена) Кыргызской Республики обратились 9 тысяч 672 человека. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По ее данным, основная часть заявлений касалась социально-экономических прав — 324 обращения. Из них 95 жалоб затрагивали вопросы образования и здравоохранения.

Также граждане сообщали о нарушениях трудовых и жилищных прав, просили содействия в социальном обеспечении и защите имущества.

Защита уязвимых слоев населения

Особое внимание акыйкатчи уделяет правам женщин, детей и лиц с инвалидностью. За год за правовой защитой обратились 49 женщин, при этом 29 из них заявили о семейном насилии.

Поступило 36 заявлений о нарушении прав детей. По вопросам взыскания алиментов правовую поддержку от Джамили Джаманбаевой получили 56 граждан.

Институт омбудсмена помогал в оформлении паспортов, защите свободы вероисповедания и содействовал в экстрадиции 12 человек.

Международное сотрудничество

Помощь получили не только жители республики, но и соотечественники за рубежом. Из России поступило 14 обращений, Узбекистана — 8, Казахстана — 2, Беларуси — 1.

Правозащитный институт оказал поддержку гражданам Турции, Афганистана, Пакистана, Ливии, Чехии, Германии и Египта, находящимся в Кыргызстане.

Мониторинг и акты реагирования

Сотрудники аппарата провели 811 мониторингов, включая:

  • 328 проверок в местах лишения свободы;
  • 133 — в образовательных учреждениях;
  • 90 — в воинских частях;
  • 54 — в организациях здравоохранения;
  • 48 — в стационарных социальных учреждениях.

По результатам рассмотрения жалоб институт направил в госорганы 141 акт реагирования, 122 из которых ведомства исполнили. Исполняемость составила более 86 процентов. Большая часть документов касалась устранения нарушений в сферах медицины, образования и правоохранительной системе.

В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 109 должностных лиц, включая 15 сотрудников правоохранительных органов.

