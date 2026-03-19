16:52
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Общество

Каждое второе заседание с опозданием. Омбудсмен о проблемах судов КР

В Кыргызстане каждое второе судебное заседание начинается с опозданием, а более 40 процентов процессов переносятся. Об этом заявила акыйкатчи (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева, призвав судебные органы повысить доступ граждан к правосудию и обеспечить открытость судебного производства.

По данным института акыйкатчи, в 2025 году поступило 816 обращений и жалоб, связанных с судебными разбирательствами. В большинстве случаев заявители выражали несогласие с вынесенными решениями. В частности, 57 обращений касались вопросов, находящихся в ведении судебных органов, 56 — алиментных споров, 35 — жалоб на действия и бездействие судей, еще 19 — неисполнения судебных решений.

Кроме того, за год поступило 572 заявления с просьбой провести мониторинг судебных процессов. Из них 57,8 процента (342) касались уголовных дел, 32,9 процента (193) — гражданских и 9,6 процента (37) — административных.

Анализ показал, что из 270 судебных заседаний 112 (41,5 процента) были отложены на другие даты, а каждое второе начиналось с опозданием. Основными причинами названы занятость судей и залов заседаний, а также неявка участников процесса.

По данным института акыйкатчи, большинство мониторингов (61,3 процента) проведены в судах первой инстанции. 

Омбудсмен отметила, что такие нарушения свидетельствуют о недостатках в организации работы судов и приводят к затягиванию разбирательств, ограничивая право граждан на доступ к правосудию.

Джамиля Джаманбаева направила в Верховный суд рекомендации по устранению выявленных проблем. Среди них — усиление контроля за соблюдением графиков заседаний, обеспечение своевременного рассмотрения дел, учет причин переносов и принятие мер по их устранению, а также оснащение всех залов суда системами аудио- и видеозаписи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366754/
просмотров: 207
Версия для печати
19 марта, четверг
16:50
Новые правила аренды: госорганам хотят оставить все доходы от имущества Новые правила аренды: госорганам хотят оставить все дох...
16:47
В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
16:40
В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта
16:28
Пакистан и Афганистан объявили перемирие из-за мусульманского праздника
16:25
Каждое второе заседание с опозданием. Омбудсмен о проблемах судов КР