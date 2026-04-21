Проблемы не решаются. Омбудсмен проверила музыкальную школу-интернат в Бишкеке

Институт омбудсмена провел мониторинг в Республиканской музыкальной школе-интернате имени Абдраева в Бишкеке с целью проверки условий обучения и проживания детей.

По данным пресс-службы, в школе обучаются 509 детей с 1-го по 11-й класс, из них 243 ребенка проживают в общежитии.

В ходе проверки сотрудники института выявили ряд организационных, кадровых и инфраструктурных проблем.

На окнах общежития не установлены защитные решетки, что влияет на реализацию права детей на безопасную и благоприятную среду развития. Кроме этого, нет бойлеров для горячей воды, а в санузлах чувствовался неприятный запах из-за отсутствия системы вентиляции.

Для детей не созданы условия для занятий спортом — нет спортивных площадок. Во дворе нет ни одной скамейки для отдыха.

В школе нет социального педагога и ночных воспитателей. Их работу выполняют другие сотрудники, но обязанности и ответственность официально не закреплены.

По информации администрации учебного заведения, одной из главных проблем остается текучка кадров из-за низкой заработной платы. По этой же причине не соблюдаются нормы делопроизводства и не обновлен устав школы.

В 2025 году сотрудники института омбудсмена по результатам мониторинга направляли в Министерство культуры письмо с рекомендациями обеспечить школу имени Абдраева психологом и социальными работниками. Но повторная проверка показала, что проблемы учебного заведения остаются по-прежнему нерешенными. Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы обеспечить безопасность и защиту прав детей.