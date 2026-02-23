Строительство дома ГИК в Таласе: рабочие пожаловались омбудсмену

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева помогла жителям Таласской области защитить трудовые права и восстановиться на работе. Об этом сообщили в пресс-службе института омбудсмена КР.

Отмечается, что к правозащитникам обратился 21 житель региона с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с их отстранением от работы. В коллективном заявлении они указали, что с 5 по 16 января трудились на строительстве многоэтажного жилого дома в городе Таласе. Объект возводится по линии Государственной ипотечной компании.

По словам заявителей, 16 января их без объяснения причин отстранили от выполнения обязанностей. Вместо них к строительным работам были привлечены около 60 рабочих из соседнего государства.

При этом, как утверждают обратившиеся, при приеме на работу с ними не были заключены трудовые договоры, однако велся журнал учета выхода на работу, а также имеются фото- и видеоматериалы, подтверждающие их участие в строительстве.

После поступления обращения институт акыйкатчи направил официальные запросы в Службу по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, ГИК, областную прокуратуру и полномочное представительство президента в Таласской области.

В ответе Государственной ипотечной компании сообщалось, что организация является заказчиком строительства ипотечных домов, а непосредственным исполнителем работ выступает государственное предприятие «Кыргызстройсервис».

В ходе рассмотрения обращения сотрудники института установили, что ранее строительством данного жилого комплекса занималась другая компания, которая вышла из проекта, не завершив работы. Позднее объект был передан новому подрядчику.

После письменного вмешательства института нынешний подрядчик выразил готовность принять на работу местных жителей при наличии у них соответствующей квалификации и опыта.

В начале февраля заявители сообщили в письменном виде, что вновь приняты на работу, и поблагодарили акыйкатчи за содействие в защите их трудовых прав.