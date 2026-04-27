Акыйкатчи обяжут отчитываться не только перед ЖК, но и профильными госорганами

В Жогорку Кенеш внесен законопроект о внесении изменений в конституционный Закон «Об акыйкатчи (омбудсмене) Кыргызской Республики».

Документ предлагает усилить подотчетность омбудсмена и урегулировать порядок взаимодействия с государственными органами.

Согласно проекту, акыйкатчи будет обязан ежегодно представлять парламенту доклад о своей деятельности. В нем должны отражаться результаты рассмотрения жалоб, анализ законодательства и другие направления работы.

Кроме того, предлагается закрепить норму, по которой эти доклады будут направляться в профильные госорганы. В свою очередь, ведомства обязаны в течение трех месяцев сообщать омбудсмену о результатах рассмотрения его рекомендаций.

Также законопроект предусматривает публикацию докладов в открытом доступе и дает акыйкатчи право самостоятельно утверждать порядок их подготовки и распространения.

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас в законодательстве отсутствует четкий механизм отчетности омбудсмена и реакции госорганов на его выводы. Из-за этого часть рекомендаций остается без внимания, а выявленные нарушения не устраняются.

Инициаторы считают, что предлагаемые изменения позволят усилить парламентский контроль, повысить прозрачность работы института омбудсмена и приблизить его деятельность к международным стандартам.
