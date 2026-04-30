Интернат проверили, детям добавят психологов и усилят меры безопасности

В Республиканской специализированной музыкальной средней школе-интернате имени Мукаша Абдраева принимаются меры по улучшению условий и безопасности воспитанников.

Как сообщили в профильных структурах, работа ведется в ответ на замечания института омбудсмена Кыргызстана, касающиеся условий проживания детей.

В частности, Министерство культуры инициировало внесение изменений в постановление правительства, чтобы ввести в штат школы должности психолога, социального педагога и воспитателя.

Кроме того, при поддержке управления делами президента уже реализованы инфраструктурные проекты. На месте бывшей спортивной площадки построено новое общежитие на 300 мест, а старые здания — общежития и учебного корпуса — прошли капитальный ремонт.

Отмечается, что в ближайшее время в жилом корпусе установят защитные решетки на окна, а на территории школы — дополнительные скамейки.

Также в планах — строительство новой спортивной площадки. Реализация проекта ожидается в ближайшие годы при поддержке спонсоров.

В ведомствах подчеркивают, что предпринимаемые меры направлены на создание безопасной и комфортной среды для учащихся.