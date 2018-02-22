Иск Сооронбая Жээнбекова. Журналист должен выплатить пять миллионов сомов

Верховный суд оставил в силе решения первых двух инстанций по иску Сооронбая Жээнбекова к Кабаю Карабекову.

Журналист должен выплатить истцу 5 миллионов сомов в качестве возмещения морального ущерба за ущемленные честь и достоинство. Ранее Кабай Карабеков заявил, что таких денег у него нет. Официально ответчик нигде не работает и постоянных доходов у него нет.

Как сообщил ИА «24.kg» адвокат Кабая Карабекова Тимур Султанов, поскольку сумма неподъемная, ответчику грозит тюремное заключение за неисполнение решения суда.

Напомним, будучи кандидатом в президенты, Сооронбай Жээнбеков подал в суд на ИА «24.kg» и Кабая Карабекова за статью «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?». Истец требовал взыскать с информагентства и журналиста в совокупности 10 миллионов сомов. Позже Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к информационному агентству. Требование к журналисту о выплате 5 миллионов осталось.