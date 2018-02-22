19:53
-1
USD 68.11
EUR 83.88
RUB 1.20
Власть

Иск Сооронбая Жээнбекова. Журналист должен выплатить пять миллионов сомов

Верховный суд оставил в силе решения первых двух инстанций по иску Сооронбая Жээнбекова к Кабаю Карабекову. 

Журналист должен выплатить истцу 5 миллионов сомов в качестве возмещения морального ущерба за ущемленные честь и достоинство. Ранее Кабай Карабеков заявил, что таких денег у него нет. Официально ответчик нигде не работает и постоянных доходов у него нет.

Как сообщил ИА «24.kg» адвокат Кабая Карабекова Тимур Султанов, поскольку сумма неподъемная, ответчику грозит тюремное заключение за неисполнение решения суда. 

Напомним, будучи кандидатом в президенты, Сооронбай Жээнбеков подал в суд на ИА «24.kg» и Кабая Карабекова за статью «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?». Истец требовал взыскать с информагентства и журналиста в совокупности 10 миллионов сомов.  Позже Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к информационному агентству. Требование к журналисту о выплате 5 миллионов осталось.
Ссылка:
просмотров: 693
Версия для печати
Материалы по теме
У Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у бизнеса сотрудниками Финпола
Сооронбай Жээнбеков призвал баткенцев на помощь в борьбе с коррупцией
Президент: В работе с международными донорами приоритет региональным проектам
В ЦИК поступили обвинительные приговоры на Аиду Салянову
Закон о выборах мэров городов большинством голосов вступил в силу
Президент потребовал проанализировать весь руководящий состав силовых структур
Треть опрошенных читателей ИА «24.kg» считает самыми коррумпированными суды
Борьба с коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не пойдет дальше
Дело Аиды Саляновой. Адвокаты обжалуют приговор экс-главе Минюста
Президент выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
Популярные новости
Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с&nbsp;коллегами Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с коллегами
У&nbsp;арестованного в&nbsp;Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана У арестованного в Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у&nbsp;бизнеса сотрудниками Финпола У Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у бизнеса сотрудниками Финпола
Депутатам в&nbsp;Бишкеке нечем дышать. Специалисты не&nbsp;сразу поняли, о&nbsp;чем речь Депутатам в Бишкеке нечем дышать. Специалисты не сразу поняли, о чем речь
Бизнес
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Компания MegaCom поздравляет с&nbsp;Днем защитника Отечества Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества
Подарки для мужчин: идеи к&nbsp;23&nbsp;февраля Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля