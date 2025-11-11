23:31
Общество

Рэпер P. Diddy стал в тюрьме помощником священника

Приговоренный к 50 месяцам лишения свободы американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) стал помощником священника в тюрьме «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, обязанности помощника — следить за церковной библиотекой, убираться в кабинете священника и помогать ему вести учет. В целом должность считается престижной.

Также отмечается, что рэпер должен освободиться в мае 2028-го, однако участие в программе реабилитации от наркозависимости может помочь ему на год сократить срок.

Напомним, суд в Нью-Йорке признал P. Diddy виновным по делу о транспортировке людей для занятия проституцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350530/
