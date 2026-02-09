В Гонконге оппозиционному медиамагнату Джимми Лаю дали 20 лет тюрьмы, пишет DW.

Его признали виновным в нарушении закона Китая о специальном административном регионе.

Ранее 78-летнего Лая признали виновным по делу о «сговоре с иностранными силами» и «распространении публикаций подстрекательского характера».



Это не первое уголовное дело в отношении бизнесмена и одного из наиболее заметных критиков Китая в Гонконге. Он находится в тюрьме с декабря 2020 года. Демократическая оппозиция и правозащитники считают преследование Джимми Лая политически мотивированным — и еще одним ударом по свободе прессы в Гонконге. По словам Элейн Пирсон, главы Human Rights Watch в Азии, ввиду тяжелого состояния здоровья Лая, многолетние тюремное заключение — «фактически смертный приговор».