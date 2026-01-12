09:52
Общество

Экс-премьер-министру Грузии дали пять лет тюрьмы за отмывание денег

Фото из интернета. Ираклий Гарибашвили

Прокуратура Грузии заключила процессуальное соглашение с бывшим главой правительства страны Ираклием Гарибашвили, по которому тот проведет в заключении пять лет и выплатит государству штраф в размере 1 миллиона лари, пишет DW.

Политику грозило от 9 до 12 лет тюрьмы. У Гарибашвили также изъяты средства, обнаруженные при обыске его дома, — $6,5 миллиона.

В конце октября прокуратура официально предъявила экс-премьеру обвинение в легализации особо крупных незаконных доходов. По версии следствия, Гарибашвили в 2019-2024 годах, будучи министром обороны, а потом главой правительства, вел предпринимательскую деятельность, а полученный доход оформлял как подарки от членов семьи. Он также оформлял на своих родных имущество.

Гарибашвили — член правящей партии «Грузинская мечта» с ее основания в 2011 году. Некоторое время он был председателем партии.
