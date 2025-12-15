23:40
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Происшествия

Бронзового призера Олимпиады из Казахстана отправили в колонию

В Павлодаре суд вынес приговор известному казахстанскому борцу вольного стиля, бронзовому призеру Олимпийских игр Даулету Шабанбаю, пишет Tengrinews.kz.

15 декабря суд признал спортсмена виновным в применении насилия к представителям власти. Ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

По данным следствия, в сентябре этого года патруль из трех военнослужащих Нацгвардии остановил спортсмена возле кафе вечером. Поводом стала жалоба: сообщалось, что мужчина был пьян, шумел и вел себя агрессивно.

Во время разговора Шабанбай, как утверждается, начал оскорблять патрульных, затем применил силу. Он оттолкнул одного из них, пнул начальника наряда и ударил еще двух военнослужащих. После этого мужчину задержали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354699/
просмотров: 547
Версия для печати
Материалы по теме
Криминальная система в тюрьмах Кыргызстана рухнула — Дайырбек Орунбеков
Представители ГСИН Кыргызстана изучили опыт тюремной системы России
Рэпер P. Diddy стал в тюрьме помощником священника
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы
В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президенты
За последние три года в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 мобильных телефонов
Воровал продукты для осужденных. В Молдовановке задержали замначальника тюрьмы
В КР для осужденных сократят нормы хлеба и трансжиров, но увеличат полезные
Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидируют пять тюрем
Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
Приостановлена работа предприятия по&nbsp;производству пенопласта в&nbsp;селе Лебединовка Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка
Бизнес
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
15 декабря, понедельник
23:39
Google начала тестировать функцию аудиоперевода речи в реальном времени Google начала тестировать функцию аудиоперевода речи в ...
22:41
В Бишкеке зажгли новогоднюю елку
22:26
Бронзового призера Олимпиады из Казахстана отправили в колонию
22:03
Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года
21:40
Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея