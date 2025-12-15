Бронзового призера Олимпиады из Казахстана отправили в колонию

В Павлодаре суд вынес приговор известному казахстанскому борцу вольного стиля, бронзовому призеру Олимпийских игр Даулету Шабанбаю, пишет Tengrinews.kz.

15 декабря суд признал спортсмена виновным в применении насилия к представителям власти. Ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

По данным следствия, в сентябре этого года патруль из трех военнослужащих Нацгвардии остановил спортсмена возле кафе вечером. Поводом стала жалоба: сообщалось, что мужчина был пьян, шумел и вел себя агрессивно.

Во время разговора Шабанбай, как утверждается, начал оскорблять патрульных, затем применил силу. Он оттолкнул одного из них, пнул начальника наряда и ударил еще двух военнослужащих. После этого мужчину задержали.